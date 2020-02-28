Долина преткновения: в сирийском Идлибе освобождена «кровавая» равнина

Сирийским войскам за два дня удалось занять долину Аль-Габ, которую они безуспешно штурмовали несколько лет. Победа достигнута несмотря на то, что российской и сирийской авиации впервые с 2015 года приходится действовать в условиях серьезного противодействия. Источники «Известий» сообщают о массовом применении противником современных средств ПВО. Поддерживаемые Турцией боевики не оставляют попыток нанести контрудар и вновь перерезать стратегическую трассу М5. Они уже захватили населенный пункт Саракиб. Но эксперты считают, что их успехи временны. Тем более что вечером 27 февраля сирийские войска перешли в контрнаступление.

Освобождение долины Аль-Габ

Источники, знакомые с ситуацией в Сирии, рассказали «Известиям» о сильном и внезапном усилении ПВО боевиков в Идлибе. В последние дни замечены многочисленные пуски из переносных зенитных ракетных комплексов по российским самолетам. Отмечена также работа по авиации «сварки» — скорострельных зенитных пушек.

В среду, 26 февраля, боевики выложили видео трех своих попыток поразить из ПЗРК сирийские и российские самолеты. Все они не увенчались успехом. Ранее протурецкие боевики сбили ракетами Stinger два сирийских вертолета. Винтокрылые машины были вынуждены прекратить полеты в районе боев, а авиация перешла к работе с высот, недоступных для легких ракет.

F1 Сбитый военный вертолет, принадлежащий сирийским правительственным силам Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Juma Muhammad

— Раньше боевики применяли только единичные ПЗРК, — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков. — К ним попадали трофейные ракеты, захваченные в арсеналах Сирии, Ирака, Ливии, а также контрабандные китайские. Но они не могли себе позволить использовать ежедневно по десятку дорогостоящих комплексов стоимостью более $10 тыс. каждый. Такого не было с самого начала операции в 2015 году.

Насыщенность ограниченной территории Идлиба ПЗРК осложняет действия авиации и беспилотников, которые корректируют артиллерийский огонь правительственных сил , пояснил эксперт.

Противодействие ПВО не помешало ударным силам Сирийской арабской армии (САА) продолжить чрезвычайно успешное наступление на юге Идлиба. Там турецкое присутствие минимально и террористы «Ан-Нусры» (запрещена в России) не смогли оказать эффективного сопротивления. На этой неделе САА удалось освободить более 50 населенных пунктов.

В среду сирийские войска захватили холмы, обрамляющие плодородную и равнинную долину Аль-Габ с востока. Была взята и господствующая высота Аз-Завия. Это сделало оборону террористов внизу бессмысленной. Под угрозой окружения они отступили. В четверг правительственные силы спустились с холмов и без боев заняли большинство населенных пунктов в долине, за которые несколько лет шли кровопролитные бои.

А2 Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli

Ударная группировка при интенсивной авиаподдержке продолжает продвижение в сторону города Джиср-эш-Шугур, расположенного на трассе М4. Именно отсюда с 2018 года террористы организуют регулярные атаки на российскую авиабазу Хмеймим и сирийские города с применением беспилотников и дальнобойных ракет. До взятия второго по величине города Сирии, оставшегося в руках боевиков, остается всего 10 км. Его освобождение закрепит за правительством Сирии контроль над югом провинции Идлиб и обезопасит Латакию.

Трасса М5 вновь под огнем

Ответом боевиков на успехи правительства в районе Аль-Габ стало контрнаступление на город Саракиб, поддержанное их союзниками. Пока турецкие войска избегают вступать в прямые контактные бои и ограничиваются огневой поддержкой артиллерии. Но они щедро снабжают боевиков оружием, экипировкой и бронетехникой.

Атаками со стороны Идлиба боевикам удалось установить контроль за несколькими поселками, окружающими Саракиб. Утром в четверг оппозиционные аккаунты в соцсетях начали выкладывать фотографии с окраин самого города, а также демонстрировать взятые в нем трофеи. Силам оппозиции удалось захватить несколько единиц бронетехники, брошенной правительственными войсками при отступлении, включая танки Т-72 и боевые машины пехоты.

А3 Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli

В боях под Саракибом бок о бок действуют как террористы из «Ан-Нусры», так и боевики созданной Турцией «Сирийской национальной армии» — грань между ними уже почти стерлась. Из-за боев возобновить гражданское движение по важнейшей трассе М5 между Дамаском и Алеппо пока не удается. Сирийские СМИ сообщили о начале правительственного контрудара, который должен ликвидировать прорыв боевиков.

Успехи террористов в районе Саракиба временные, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Главная ударная группировка САА была переброшена на юг. Под Саракибом остались не самые лучшие части, которые и не выдержали совместного удара боевиков и турецкой артиллерии, — отметил специалист. — Оборонять равнинный Саракиб сложно. После завершения операции на юге провинции сюда вернутся ударные части сирийских войск, которые вновь отбросят боевиков и террористов к Идлибу. Без прямого вступления в конфликт Турции у них нет перспектив удержать М5.

А4 Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli

Город Саракиб находится на пересечении двух важнейших в Идлибе транспортных маршрутов — трасс М4 и М5. Он был освобожден правительственными силами в ходе молниеносной операции в начале февраля.

Турция увеличивает ставки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему угрожает скорым началом операции по вытеснению САА до линии, установленной сочинскими соглашениями. Срок объявленного им ультиматума истекает 29 февраля. В четверг пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что подготовка к наступлению завершена, и войска готовы начать его в любой момент. По его словам, Анкару не устраивает предложенный Россией вариант прекращения огня и границы новой зоны деэскалации.

По словам турецкого руководителя, единственной проблемой остается невозможность использования воздушного пространства Сирии для авиаподдержки, но и эту проблему он намерен решить в ближайшее время. Пока турецкие самолеты не решаются пересекать границу и напрямую вмешиваться в боевые действия.

А4 Беспилотник Anka Фото: REUTERS/Umit Bektas

По словам министра обороны Турции, он обсудил в четверг с российским коллегой открытие воздушного пространства для своих ударных беспилотников, но прогресса в этих переговорах не произошло. Известно, что попытки использования БЛА уже предпринимались. Сирийское телевидение опубликовало во вторник кадры упавшего на территории Идлиба самого мощного ударного беспилотника Турции — полуторатонного Anka-S. По данным пресс-службы минобороны Сирии, БЛА был сбит правительственными средствами ПВО.

Темпы накопления турецких войск несколько упали, но в ночь на четверг в Сирию вошли еще 400 спецназовцев. В соцсетях также появились фото переброски в Идлиб комплексов ПВО Atilgan, оснащенных ракетами малой дальности Stinger.

F6 Переброска турецких ПВО Atilgan в Сирию Фото: соцсети

Анкара в четверг заявила о гибели на юго-западном участке фронта от сирийских артобстрелов и авиаударов троих своих солдат и ранении еще нескольких. Министерство обороны сообщило об ответном огне и «нейтрализации» более сотни правительственных солдат.