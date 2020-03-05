Эрдоган пообещал не портить отношения с Россией из-за Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за обострение ситуации в Идлибе на сирийскую сторону. Об этом он заявил после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы не позволим силам режима повредить наши отношения с Россией», — цитирует его «Интерфакс».

Эрдоган заявил, что сирийская армия начала нарушать Идлибский договор, поэтому первостепенная ответственность лежит именно на ней. По его словам, режим Башара Асада пытается «опустошить этот район и поставить Турцию в трудное положение перед потоком беженцев», и турецкая сторона не будет сидеть сложа руки перед этой угрозой.

Ранее 5 марта Путин заявил, что шестичасовые переговоры с Эрдоганом были непростыми, но закончились позитивно. Он рассказал, что стороны нашли приемлемое решение по Идлибу и подписали документ, положения которого позже озвучат министры иностранных дел.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.