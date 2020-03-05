С 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня

С 0.01 6 марта в сирийском Идлибе будет введен режим прекращения огня, заявил 5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Он добавил, что Анкара оставляет за собой право ответить на нападения со стороны режима Сирии.

«В кратчайшее время мы осуществим режим прекращения огня, и вслед за этим согласуем следующие шаги. Сегодня ночью начиная с 0:01, то есть именно в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня», — сказал он.

В меморандуме России и Турции по Идлибу сообщается, что на севере САР будет создан 12-километровый коридор безопасности у трассы М-4. Стороны договорились начать патрулирование вдоль нее с 15 марта. Боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с началом перемирия.

«15 марта 2020 года начать совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4 от населенного пункта Трумба, два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр», — цитирует документ ТАСС.

В заявлении Россия и Турция также отмечают решимость бороться со всеми проявлениями терроризма, который не может быть оправдан под каким-либо предлогом. Стороны согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, а также подтверждают приверженность суверенитету САР.

В свою очередь, Путин отметил, что договоренности России и Турции по Идлибу должны положить конец страданиям мирных сирийцев и создать условия для продолжения мирного процесса в САР. По словам российского лидера, договоренности, достигнутые в Москве на переговорах с Эрдоганом, станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Сирии.

Ранее 5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, главы государств три часа общались наедине, затем началась работа с делегациями. Главной темой переговоров стал Идлиб. В общей сложности переговоры продолжались около шести часов. Путин позитивно оценил итоги переговоров.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая стороны регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось.