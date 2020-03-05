Асад назвал условие восстановления отношений Сирии и Турции

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что страна может восстановить отношения с Турцией в том случае, если Анкара прекратит поддержку террористов. Об этом он заявил в четверг, 5 марта, в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам президента САР, в последние два года проходили встречи представителей спецслужб двух стран.

«Наша общая с Россией цель — устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию», — сказал Асад.

По его словам, нельзя прийти к такому результату, пока Анкара поддерживает террористов.

«Необходимо избавиться от поддержки террористов, тогда ситуация вернется», — подчеркнул лидер.

По его словам, между народами стран вражды нет, напряженность связана с политическими интересами.

При этом он отметил, что если силы США и Турции не уйдут из Сирии, Дамаск будет вынужден применить силу.

Сирия и Турция разорвали дипломатические отношения в 2012 году.

Ранее 5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, главы государств три часа общались наедине, затем началась работа с делегациями. Главной темой переговоров стало обострение в сирийской провинции Идлиб. Российский лидер заявил, что встреча была непростой, однако прошла в позитивном ключе. Сторонам удалось согласовать план действий на ближайшее время.

Ситуация обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.