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Путин и Эрдоган три часа общались тет-а-тет

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве три часа общались тет-а-тет. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса — с делегациями», — передает его слова «РИА Новости».

Центральной темой встречи стало обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. В начале переговоров Путин отметил необходимость проговорить всю сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, чтобы не допустить повторения подобного и не разрушать российско-турецкие отношения.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что сегодняшняя встреча имеет большое значение для региона и что весь мир «устремил свои взгляды» в Москву. Он выразил уверенность, что предпринятые сегодня шаги облегчат ситуацию в Идлибе.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая стороны регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.

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