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Асад не видит причин для гибели турецких военных в Сирии

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Президент Сирии Башар Асад заявил, что не знает, зачем турецким военным погибать в САР. По его словам, он считает турецкий народ братским.

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«Мы говорим о турках как о братском народе. Я сейчас спрашиваю турецкий народ: какая у вас проблема с Сирией? Что это за проблема, ради которой должны умирать граждане Турции? Какое враждебное действие, большое или малое, Сирия совершила против Турции во время войны или до войны? Его нет и не было», — сказал Асад телеканалу «Россия 24».

Сирийский лидер отметил, что у стран есть общие интересы и существуют сирийско-турецкие семьи, поэтому «взаимное проникновение культур обусловлено исторически». Асад уверен, что эти факторы не должны провоцировать серьезные разногласия между государствами.

Ранее 4 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии встречи лидеров 5 марта. В ходе переговоров планируется обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу непростой.

29 февраля Эрдоган заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

27 февраля Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в идлибской зоне деэскалации провалились. Эрдоган заявил, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, представители Минобороны РФ заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

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