Миграционное оружие: зачем Анкара «отправила в бой» беженцев

Реальное количество беженцев из Идлиба в Турцию сильно преувеличено, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Кроме того, вопреки заявлениям боевиков и «Белых касок», не подвергались авиаударам и больницы в освобожденных сирийских городах. В этом убедились обследовавшие их специалисты российского Минобороны. Эксперты считают, что гуманитарная ситуация используется Анкарой в роли разменной монеты в ходе переговоров. Тем временем продолжаются тяжёлые бои в районе Саракиба. Несмотря на то, что стороны несут потери в людях и технике, в наступлении на юге провинции Идлиб сирийским войскам удалось занять местность, откуда боевики обстреливали дальнобойными ракетами российскую авиабазу Хмеймим.

Вопрос с беженцами

За время боев в Идлибе в Турцию вышли не более 260 тыс. человек, рассказали «Известиям» источники, близкие к сирийскому правительству. По их данным, это было зафиксировано объективными средствами контроля и гораздо меньше заявленного Турцией миллиона.

Ранее руководитель российского Центра примирения враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что в 2020 году в Турцию вышли 35 тыс. жителей Идлиба. На территорию, контролируемую правительством, уехали 50 тыс., еще столько же переместились в район Африна на севере страны. Около 100 тыс. разместились в приграничных с Турцией районах провинции.

Преувеличенные цифры о количестве беженцев используются Турцией как инструмент сразу для двух задач, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

– Эрдоган пугает ими Европу, чтобы заставить вмешаться в конфликт и выторговать себе преференции и дополнительные деньги, – отметил эксперт. – Одновременно данными о беженцах он пытается посредством международных организаций оказать давление на Россию, остановить или вовсе прекратить операцию против террористов в Идлибе. Когда Турция громила курдский анклав вокруг Африна, это вызвало исход сотен тысяч курдов и арабских жителей. Но тогда их судьба Анкару не слишком волновала.

По данным сирийского правительства, зону Африна покинули 200 тыс. арабских и курдских беженцев. Во время турецкой военной операции «Источник мира» осенью прошлого года свои дома были вынуждены покинуть более 135 тыс. мирных жителей севера Сирии.

Ранее Греция уже уличила Турцию в использовании завышенных данных по количеству беженцев, перешедших границу между государствами. Также была опровергнута и информация об убийстве мигрантов греческими пограничниками.

Элемент неожиданности

Турция несёт серьёзные потери в беспилотниках. Как сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией в зоне конфликта, подтверждено уничтожение сирийскими «Буками» и «Панцирями» пяти БПЛА Anka и семи Bayraktar. После этого дроны стали применяться гораздо осторожнее. Они продолжают наносить удары, но действуют на низких высотах и преимущественно ночью. Урон от их атак сократился.

По данным собеседников «Известий», за первые три дня турецкой операции «Весенний щит» — до того, как к зоне боёв были подтянуты средства ПВО — правительственные силы понесли серьёзные потери. Были уничтожены и серьёзно повреждены 23 танка, 16 БМП, девять установок залпового огня и другая боевая техника. Войска САР потеряли 191 человека убитыми и 293 ранеными.

– Сработал элемент неожиданности, – пояснил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховского. – Сирийские войска никогда ещё не сталкивались с противником, на вооружении которого есть тяжёлые ударные дроны и авиация. Они привыкли воевать с боевиками. Все их ЗРК находились в тылу, на защите важнейших военных объектов, по которым регулярно наносит удары Израиль. Турция впервые в своей истории массово задействовала флот из десятков крупных ударных беспилотников. Пока не подоспели зенитные средства, они смогли действовать без помех.

Кроме того, турецкая авиация уничтожила три самолёта ВВС Сирии. Во вторник 3 марта к двум сбитым бомбардировщикам Су-24 добавился учебно-боевой L-39. По данным источников «Известий», знакомых с ситуацией, истребители F-16 трижды вторгались в воздушное пространство Сирийской арабской республики и применяли ракеты воздух-воздух.

Во вторник освобождение населённых пунктов вокруг взятого 2 марта Саракиба продолжилось. Чтобы обеспечить пропуск гражданских и гуманитарных грузов, российская полиция размещена на перекрёстке трасс М5 и М4 к северо-востоку от города.

За несколько дней, пока трасса М5 функционировала, по ней проехали свыше 100 тысяч людей, было выполнено несколько регулярных автобусных рейсов. Это подтверждает важнейшее значение трассы для нормальной жизнедеятельности в этом районе Сирии. Продолжающиеся бои пока не дают возобновить по ней безопасное движение.

На южном фронте

Стабилизировалась ситуация и на южном участке фронта. По данным источников «Известий», здесь сирийским войскам удалось взять под свой контроль территорию, откуда на протяжении двух лет террористы «ан-Нусры» (запрещена в России) обстреливали дальнобойными неуправляемыми ракетами российскую авиабазу Хмеймим.

Сразу после освобождения десятков населённых пунктов на равнине Аль-Габ, специалисты Министерства обороны РФ обследовали состояние госпиталей и больницы в них. С 2012 года они находились под контролем группировок боевиков. По данным Минобороны, в медучреждении города Маарет-эн-Нууман и в медцентре Эстерн Дир обнаружены повреждения от артиллерийских обстрелов. В больнице Аль Салям, поликлинике Кафер Рума, на станции скорой помощи Маарет-эн-Нуумана повреждений не обнаружено. Все они были внесены в составленный ООН список «деконфликтации», созданный для координации действий сторон и гуманитарных организаций и недопущения ударов по гражданским объектам.

Несмотря на то, что ранее боевики и «Белые каски» многократно заявляли о намеренных бомбардировках медицинских объектов в Идлибе, список ООН сработал и повреждений от авиаударов во всех пяти медицинских объектах не найдено.