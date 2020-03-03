Военные заявили о выдавливании Турцией в сторону Греции 130 тыс. беженцев

Власти Турции насильственными методами вынуждают около 130 тыс. беженцев из Афганистана, Ирака и других стран перемещаться в сторону границы с Грецией. Такое заявление сделал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев во вторник, 3 марта.

«В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тыс. беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы. Две трети из них не являются сирийскими гражданами. Это афганцы, иракцы, граждане африканских стран», — пояснил Журавлев.

Также глава ЦПВС назвал утверждения Турции, ЕС и США, что в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб находятся миллионы беженцев, несостоятельными. По его словам, в Идлибе в 2011 году жили 2,6 млн человек, из которых почти 800 тыс. покинули эту зону до начала боевых действий и уехали в центральные районы Сирии, Турцию и европейские страны.

Ранее 3 марта в Еврокомиссии заявили, что наплыв нелегальных мигрантов из Сирии в Грецию является общеевропейской зоной ответственности. В европейском содружестве подчеркнули, что только совместными усилиями, в частности финансовыми, удастся решить данную проблему.

2 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро к турецко-сирийской границе и границе Евросоюза направятся миллионы беженцев, после чего Западу придется отчитываться верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

После обострения ситуации в Идлибе в начале февраля Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом. После этого в Грецию хлынули потоки мигрантов.

По данным МВД Турции на 1 марта, более 47 тыс. нелегалов пересекли границы страны с Евросоюзом на фоне заявления Эрдогана об открытии границ.

Кроме того, 28 февраля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю конфликта в Сирии. Он пообещал, что организация направит в регион гуманитарную миссию. Ранее Гутерриш призывал срочно прекратить военные действия и гуманитарную катастрофу в Идли.