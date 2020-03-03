Прямой эфир

В ЕС прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Греции

0
Фото: REUTERS/Costas Baltas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наплыв нелегальных мигрантов из Сирии на границе Греции — это общеевропейская ответственность. Таким образом 3 марта в беседе с «Известиями» спикер Еврокомиссии по вопросам миграции Лаура Берард прокомментировала ситуацию с беженцами.

В тесноте и в обиде: почему ЕС не справляется с интеграцией мигрантов
Проблемы с ранней адаптацией беженцев могут привести к финансовым и социальным проблемам в Европе

«Справиться с этой ситуацией мы можем только в единстве и солидарности. Меры оперативной и финансовой поддержки, на которые вы ссылаетесь, являются частью этого подхода», — ответила Берард на вопрос о выделении Греции Евросоюзом €700 млн для охраны границ страны от мигрантов.

По словам немецкого политолога Александра Рара, наступил тот этап, когда Европе необходимо отказаться от имиджа гуманного региона, который обычно делает всё, чтобы спасти человеческие жизни, и вместо этого стать крепостью.

Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая пять лет назад в период аналогичного миграционного кризиса заявляла, что «не может жить в Европе со стенами и проволоками» и потому пустила беженцев в Германию, в настоящий момент утверждает, что «мест больше нет».

Рар убежден, что Европе придется заплатить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для того, чтобы он забрал беженцев с границ и обеспечил им условия для проживания в Турции.

О том, что Турция не может сдерживать поток беженцев из Сирии, сообщала турецкая правящая Партия справедливости 29 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную в марте 2016 года. Тогда главы стран — членов Европейского союза согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В него входит оказание материальной помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, которые прибыли в Грецию с турецкой территории, и прием ЕС легальных сирийских мигрантов из Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков оценил тактику Эрдогана в отношении беженцев
Эрдоган предупредил о надвигающихся «миллионах беженцев» к границам ЕС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020