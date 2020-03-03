В ЕС прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Греции

Наплыв нелегальных мигрантов из Сирии на границе Греции — это общеевропейская ответственность. Таким образом 3 марта в беседе с «Известиями» спикер Еврокомиссии по вопросам миграции Лаура Берард прокомментировала ситуацию с беженцами.

«Справиться с этой ситуацией мы можем только в единстве и солидарности. Меры оперативной и финансовой поддержки, на которые вы ссылаетесь, являются частью этого подхода», — ответила Берард на вопрос о выделении Греции Евросоюзом €700 млн для охраны границ страны от мигрантов.

По словам немецкого политолога Александра Рара, наступил тот этап, когда Европе необходимо отказаться от имиджа гуманного региона, который обычно делает всё, чтобы спасти человеческие жизни, и вместо этого стать крепостью.

Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая пять лет назад в период аналогичного миграционного кризиса заявляла, что «не может жить в Европе со стенами и проволоками» и потому пустила беженцев в Германию, в настоящий момент утверждает, что «мест больше нет».

Рар убежден, что Европе придется заплатить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для того, чтобы он забрал беженцев с границ и обеспечил им условия для проживания в Турции.

О том, что Турция не может сдерживать поток беженцев из Сирии, сообщала турецкая правящая Партия справедливости 29 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную в марте 2016 года. Тогда главы стран — членов Европейского союза согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В него входит оказание материальной помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, которые прибыли в Грецию с турецкой территории, и прием ЕС легальных сирийских мигрантов из Турции.