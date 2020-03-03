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Пушков оценил тактику Эрдогана в отношении беженцев

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Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis
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Президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган хочет напугать Европу новой волной мигрантов, чтобы заручиться ее поддержкой по Идлибу, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Он опубликовал в Twitter видео, на котором патрульные катера Турции сопровождают лодки с мигрантами, плывущие на греческий остров Лесбос.

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«Как говорится, с доставкой на дом», — написал Пушков во вторник, 3 марта.

Происходящее он назвал «шахматным «дебютом Эрдогана» в партии Турция–ЕС».

Ранее во вторник на заседании правящей партии в Анкаре Эрдоган заявил, что в скором времени к границе Турции и Евросоюза двинутся миллионы беженцев.

В этот же день канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз оказать давление на Эрдогана, чтобы он не использовал нелегальных мигрантов в своих политических целях против ЕС. По его мнению, попытки нелегалов прорваться на территорию ЕС из Турции организованы руководством государства.

После обострения ситуации в сирийском Идлибе Турция заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с Европейским союзом. После этого в Грецию устремились потоки мигрантов.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил 1 марта, что более 47 тыс. нелегалов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления Эрдогана о том, что Анкара решила их открыть. В этот же день представитель правительства Греции Стелиос Петсас посетовал, что ситуация с мигрантами угрожает национальной безопасности страны.

Анкара использовала фактор сирийских беженцев в своих переговорах с Европой. Осенью 2019 года Эрдоган пообещал открыть двери в ЕС беженцам, если Брюссель назовет турецкую операцию в Сирии «Источник мира» военной, а затем если Брюссель не поможет турецкой стороне в их размещении.

Совместный план по борьбе с миграционным кризисом Турции и Евросоюза был согласован в марте 2016 года. Согласно документу, страны Запада должны помогать Турции материально в приеме беженцев и возвращении обратно людей, нелегально прибывших в Грецию с турецкой территории.

Однако в конце января 2020 года обстановка в Идлибе обострилась: начались столкновения сирийских военных с боевиками и протурецкими силами оппозиции. С 27 февраля Турция начала в Сирии новую операцию «Весенний щит», которая направлена на вытеснение сил Дамаска за линии, обозначенные в сочинском меморандуме 2018 года.

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