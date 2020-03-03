МИД Франции назвал недопустимым давление Турции на Европу с помощью мигрантов

То, что Турция пытается надавить на Европу, используя тему мигрантов, — недопустимо, заявил во вторник, 3 марта, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Использование Турцией темы мигрантов с целью давления и шантажа Европы абсолютно недопустимо», — приводит его слова Les Nouvelles Caledoniennes.

Министр также отметил, что договор, заключенный между ЕС и Турцией в марте 2016 года, должен выполняться.

«Он соблюдается Европой, все страны-члены (ЕС) его выполняют на протяжении четырех лет. И Турция также должна его выполнять, учитывая значительные финансовые обязательства», — подчеркнул дипломат.

Ранее в этот же день канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюз должен оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он не использовал нелегальных мигрантов в своих политических целях против ЕС. Он также выразил мнение, что попытки нелегальных мигрантов прорваться на территорию Евросоюза из Турции организованы руководством государства.

О том, что Турция не может сдерживать поток беженцев из Сирии, сообщала турецкая правящая Партия справедливости 29 февраля. Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.

29 февраля Эрдоган сообщил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев, пишет RT. 2 марта Эрдоган заявил, что в скором времени к границе Турции и Евросоюза двинутся миллионы беженцев, после чего Запад будет отчитываться верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Греческие силовики предотвратили более 24 тыс. попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции. Еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит помощь Греции для борьбы с миграционным кризисом, а руководство ЕС в полном составе отправится на границу с Турцией.

В марте 2016 года главы стран — членов Европейского союза согласовали с Анкарой совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В него входит оказание материальной помощи на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, которые прибыли в Грецию с турецкой территории, и прием ЕС легальных сирийских мигрантов из страны.