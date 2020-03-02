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Суд в Греции приговорил 66 нелегальных мигрантов к 3,5 годам тюрьмы

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Фото: Global Look Press/Nicolas Economou/ZUMAPRESS
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Греческий суд приговорил 66 мигрантов, нелегально проникших в страну 28 и 29 февраля, к 3,5 годам тюремного заключения. Об этом сообщил в понедельник, 2 марта, греческий телеканал «Альфа».

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По его данным, задержанные в субботу утром беженцы не имеют никакого отношения к сирийской провинции Идлиб, они прибыли из Афганистана, Пакистана и Сомали. Они были арестованы властями и предстали перед судом в рамках ускоренной процедуры.

Отмечается, что впервые в стране мигранты приговариваются таким ускоренным способом к реальным срокам, передает ТАСС.

Ранее 1 марта представитель правительства Греции Стелиос Петсас назвал ситуацию с нелегальными мигрантами угрозой национальной безопасности.

29 февраля греческие полицейские дали отпор сотням беженцев, которые пытались проникнуть в страну через границу с Турцией. Инцидент произошел в регионе Эврос.

О том, что Турция не может сдерживать поток беженцев из Сирии, сообщала турецкая правящая Партия справедливости 29 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.

В марте 2016 года главы стран — членов Европейского союза согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В него входит оказание материальной помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, которые прибыли в Грецию с турецкой территории, и прием ЕС легальных сирийских мигрантов из Турции.

В том же году Эрдоган раскритиковал ЕС за его нежелание помогать сирийским беженцам.

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