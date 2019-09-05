Эрдоган пригрозил ЕС новой волной беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре обещанную помощь. Об этом политик заявил во время выступления перед членами правящей в республике «Партии справедливости и развития», передает турецкое издание Gazete Duvar.

«Либо вы (ЕС. — Ред.) оказываете нам поддержку, либо никто ни о чем не должен будет сожалеть. Мы бы хотели разместить 1 млн беженцев в зоне безопасности», — уточнил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что планирует приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября.

В марте 2016 года главы стран — членов Европейского союза согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В него входит оказание материальной помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, которые прибыли в Грецию с турецкой территории и прием ЕС легальных сирийских мигрантов из Турции.

В том же году Эрдоган раскритиковал ЕС за его нежелание помогать сирийским беженцам. В январе 2019 года депутат Европарламента Михель Раймон отмечал, что вторжение Турции в районы, находившиеся под контролем курдских ополченцев на севере Сирии, приведет к тому, что террористы — выходцы из ЕС освободятся и вернутся в Европу. По его словам, ЕС безучастно реагирует на эту ситуацию.

В начале марта Евросоюз пообещал выделить второй транш Турции на сумму €1,5 млрд на помощь беженцам из Сирии.

Согласно меморандуму от 2017 года, запрещающему военные действия в Сирии, в республике появились четыре зоны безопасности. Первая зона — часть провинции Идлиб, северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы Алеппо и северные районы Хамы. Вторая — на севере провинции Хомс, третья находится в Восточной Гуте и четвертая — на юге Сирии, в которую входят районы на границе с Иорданией.