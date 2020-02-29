Столкновение полиции с беженцами на границе Турции и Греции попало на видео

Греческие полицейские дали отпор сотням беженцев, которые пытались проникнуть в страну через границу с Турцией.

Инцидент произошел в регионе Эврос. На опубликованной изданием Proto Thema видеозаписи видно, как силовики не дают пересечь границу примерно 1000 мигрантов.

Отмечается, что полиции пришлось применить слезоточивый газ. Кроме того, по словам местных жителей, с турецкой стороны слышны выстрелы.

Издание предполагает, что таким образом беженцев принуждают идти к границе.

Ранее в пятницу о попытке мигрантов незаконно проникнуть в Грецию через турецкую границу сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Ранее в этот же день турецкие СМИ со ссылкой на турецкую правящую Партию справедливости и развития сообщили, что страна больше не в состоянии сдерживать беженцев из Сирии. В свою очередь, ЕС отметил, что не получал официального заявления от властей страны о намерении пропустить в Европу сирийских беженцев.