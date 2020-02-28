В ЕС прокомментировали сообщения о пропуске Турцией беженцев в Европу

Евросоюз (ЕС) не получал официального заявления от Турции о намерении пропустить в Европу беженцев из Сирии. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил представитель ЕС.

Ранее в тот же день турецкая газета Sabah сообщила, что не менее 300 мигрантов уже направляются с северо-запада Турции к границе с Грецией.

«Я хотел бы подчеркнуть, что с турецкой стороны не было никаких официальных заявлений о каких-либо изменениях в их политике в отношении беженцев или мигрантов», — приводит слова представителя Евросоюза New York Times.

В Еврокомиссии также добавили, что ожидают от Анкары выполнения договоренностей, которые были достигнуты 18 марта 2016 года по контролю за потоками мигрантов в Европу, так как в рамках этого соглашения Евросоюз выделил Турции €6 млрд на поддержку беженцев. В этих вопросах европейские страны стремятся сохранить открытый диалог с Турцией, сообщает World Oil.

По словам представителя Еврокомиссии, Евросоюз продолжит оказывать Турции финансовую помощь на поддержку беженцев, хотя уточнил, что пока не может разглашать детали этой помощи, так как это вопрос нового семилетнего бюджета ЕС на 2021–2027 годы, передает ТАСС.

О том, что Турция не может сдерживать поток беженцев из Сирии, сообщала турецкая правящая Партия справедливости ранее в этот же день. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.

В марте 2016 года главы стран — членов Европейского союза согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В него входит оказание материальной помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, которые прибыли в Грецию с турецкой территории, и прием ЕС легальных сирийских мигрантов из Турции.

В том же году Эрдоган раскритиковал ЕС за его нежелание помогать сирийским беженцам.