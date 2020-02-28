В Греции сообщили о попытках мигрантов проникнуть в страну из Турции

Мигранты и беженцы пытались незаконно проникнуть на территорию Греции через границу с Турцией. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

«Значительное число мигрантов и беженцев собрались большими группами на греко-турецкой сухопутной границе и пытались незаконно проникнуть в страну. Я хочу быть ясным: незаконный въезд в Грецию не будет допущен. Мы повышаем безопасность наших границ», — цитирует РИА Новости сообщение Мицотакиса.

Премьер заявил, что ответственность за трагические события в соседней Сирийской Республике лежит не на Греции, поэтому нести ее страна не собирается.

Ранее в этот же день турецкие СМИ со ссылкой на Турецкую правящую Партию справедливости и развития сообщили, что страна больше не в состоянии сдерживать беженцев из Сирии. В свою очередь, ЕС отметил, что не получал официального заявления от властей страны о намерении пропустить в Европу сирийских беженцев.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал Евросоюз создать зону безопасности на севере Сирии, а Запад — оказать Анкаре обещанную помощь. В противном случае президент Турции угрожал европейцам открыть границы на западе страны для сирийских беженцев.

Совместный план по борьбе с миграционным кризисом был согласован членами Европейского союза согласовали и Турции в марте 2016 года. Согласно документу, западные страны должны оказывать Турции материальную помощь в приеме беженцев и возвращению обратно нелегалов, прибывшим в Грецию с турецкой территории.