В Турции заявили о невозможности сдерживать поток беженцев из Сирии

Турецкая правящая Партия справедливости и развития заявила, что больше не в состоянии сдерживать беженцев из Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь партии Омер Челик.

«Миграционная политика Турции остается неизменной, но она больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии», — цитирует Челика агентство Anadolu.

Ранее агентство Reuters заявило, что сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии.

Турция, в частности, президент Реджеп Таийп Эрдоган использовала фактор сирийских беженцев в своих переговорах с Европой. Так, осенью прошлого года турецкий лидер пообещал сначала открыть двери в ЕС беженцам, если Брюссель назовет операцию Анкары в Сирии «Источник мира» военной, а затем, если Брюссель не поможет Турции в их размещении.

22 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что боевые действия на северо-западе Сирии могут спровоцировать в Европе новый миграционный кризис.

С начала февраля обстановка в Идлибе обострилась: 3 февраля при обстреле турецких сил там погибли восемь человек. После этого турецкая сторона заявила о ликвидации 76 военных режима президента Сирии Башара Асада в ответ на обстрел своих солдат.

27 февраля при авиаударах армии Сирии в Идлибе погибли 29 турецких военных, армия Турции начала наносить ответные воздушные и наземные удары по сирийским силам.