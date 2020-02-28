Турецкие власти сообщили об ответных ударах по позициям сирийской армии

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что военные страны наносят удары по позициям сирийских войск в ответ на обстрел солдат вооруженных сил Турции в Идлибе.

Отмечается, что удары по проправительственным сирийским войскам были нанесены в воздухе и на суше.

«Мы продолжим наносить удары и дальше», — говорится в заявлении администрации Эрдогана, которое цитирует ТАСС.

Ранее в пятницу губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что число турецких военных, погибших во время авиаударов в Идлибе, возросло до 29 человек.

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации, где обострилась обстановка. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников. 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Анкара не смогла отмежевать оппозицию, готовую к мирному урегулированию, от террористов.