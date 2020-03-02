Макрон предложил Греции и Болгарии помощь с наплывом мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с Грецией и Болгарией в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов на границе этих стран и заявил, что Франция готова оказать этим странам помощь. Об этом французский лидер написал на своей странице в Twitter.

Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2020

По его словам, Франция готова внести свой вклад в европейские усилия по оказанию Греции и Болгарии оперативной помощи и защите границ. Также Макрон отметил, что следует действовать сообща, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса.

Ранее 1 марта представитель правительства Греции Стелиос Петсас назвал ситуацию с нелегальными мигрантами угрозой национальной безопасности.

29 февраля греческие полицейские дали отпор сотням беженцев, которые пытались проникнуть в страну через границу с Турцией. Инцидент произошел в регионе Эврос.

В тот же день о попытке мигрантов незаконно проникнуть в Грецию через турецкую границу сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

В этот же день турецкие СМИ со ссылкой на турецкую правящую Партию справедливости и развития сообщили, что страна больше не в состоянии сдерживать беженцев из Сирии. В свою очередь ЕС отметил, что не получал официального заявления от властей страны о намерении пропустить в Европу сирийских беженцев.