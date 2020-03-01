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Греция заявила об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов из Сирии

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/Xinhua
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Угрозой национальной безопасности назвал ситуацию с нелегальными мигрантами представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

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«В этих условиях нынешняя ситуация представляет собой активную, серьезную, исключительную и асимметричную угрозу национальной безопасности страны», — приводит «РИА Новости» слова Петсаса.

Он отметил, что турецкая сторона поощряет перемещение беженцев, а также подчеркнул, что из из-за своего скоординированного и массового характера не имеет ничего общего с международным правом.

Ранее 1 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что более 47 тыс. мигрантов пересекли границы страны с Евросоюзом на фоне заявления президента страны Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.

28 февраля пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

Позже в этот день о попытке мигрантов незаконно проникнуть в Грецию через турецкую границу сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

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