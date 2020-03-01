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Границы Турции с ЕС пересекли более 47 тыс. беженцев

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что более 47 тыс. мигрантов пересекли границы страны с Евросоюзом на фоне заявления президента страны Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в Twitter в субботу, 29 февраля.

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«Число мигрантов, покидающих Турцию из Эдирне, по состоянию на 23.50 (совпадает с мск) составило 47 тыс. 113», — написал Сойлу.

Он пояснил, что мигранты из Сирии покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

28 февраля пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

Позже в этот день о попытке мигрантов незаконно проникнуть в Грецию через турецкую границу сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Турция и раньше использовала фактор сирийских беженцев в своих переговорах с Европой. Так, осенью прошлого года турецкий лидер пообещал сначала открыть двери в ЕС беженцам, если Брюссель назовет операцию Анкары в Сирии «Источник мира» военной, а затем, если Брюссель не поможет Турции в их размещении.

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