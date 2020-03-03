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В МИД России предупредили об опасности миграционного кризиса

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Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir
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Любой возможный миграционный кризис усугубит ситуацию в области антитеррора. Об этом, комментируя ситуацию с беженцами в Европе, 3 марта заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

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29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев. 2 марта он заявил, что в скором времени к границе Турции и Евросоюза двинутся миллионы беженцев, после чего Запад будет отчитываться верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«А кризис ли это? Потому что раздаются голоса, что этих беженцев просто выставляют из Турции. И цифры, которые объявляются, реальным не соответствуют. Но любой миграционный кризис, конечно, усугубит ситуацию с антитеррором», — приводит его слова «РИА Новости».

О том, что Турция не может сдерживать поток беженцев из Сирии, сообщала турецкая правящая Партия справедливости 29 февраля. Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.

Греческие силовики предотвратили более 24 тыс. попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции. Еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит помощь Греции для борьбы с миграционным кризисом, а руководство ЕС отправится на границу с Турцией, чтобы оценить ситуацию с притоком мигрантов, пишет «Газета.ру».

В марте 2016 года главы стран — членов Европейского союза согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В него входит оказание материальной помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, которые прибыли в Грецию с турецкой территории, и прием ЕС легальных сирийских мигрантов из Турции.

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