Венгрия заявила о готовности противостоять наплыву мигрантов из Сирии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в ближайшее время в ЕС из Турции могут прибыть стони тысяч сирийских мигрантов, и заявил о готовности Будапешта защищать свои и соседские границы. Об этом политик заявил в понедельник, 2 марта, во время пресс-конференции в Белграде, куда он прибыл, чтобы обсудить с сербскими властями меры по сдерживанию наплыва мигрантов в страны ЕС.

«Для нас важна в первую очередь безопасность страны и венгерского народа. Мы будем защищать себя, как в 2015 году и с тех пор», —приводит слова Сийярто Magyar Nemezet.

Кроме того, глава венгерской дипломатии предложил помощь Будапешта в защите границ Белграду.

Ранее стало известно, что главы МИДов стран ЕС проведут 6 марта в Загребе экстренную встречу из-за ситуации в сирийском Идлибе и позиции Турции.

28 февраля пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии, которых, по их данным, в стране не менее 3,7 млн. В тот же день к границе с Грецией двинулись несколько тысяч мигрантов.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с Грецией и Болгарией в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов на границе этих стран и заявил, что французские власти готовы оказать этим странам помощь.