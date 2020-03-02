Главы МИДов стран ЕС проведут экстренную встречу из-за ситуации в Идлибе

Главы МИДов стран ЕС проведут 6 марта в Загребе экстренную встречу из-за ситуации в сирийском Идлибе и позиции Турции. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Местом сбора выбран Загреб, так как в настоящее время Хорватия председательствует в Совете Европы.

«Я созвал экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам, чтобы обсудить Сирию и Турцию с министрами иностранных дел», — цитирует Борреля ТАСС.

В этот же день на турецко-греческую границу с визитом отправятся председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы оценить ситуацию и помочь греческим властям с мигрантами, отметил председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

Ситуация в Идлибе обострилась в результате столкновений сирийских и турецких сил. В ночь на 29 февраля военные Турции попали под авиаудар в Идлибе. Погибли более 30 человек. Минобороны России отметило, что военных в данном районе вообще не должно было быть, но они оказались среди боевиков, против которых проводили операцию ВВС Сирии.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на инцидент. По Сирии были нанесены массированные удары, Россию Анкара призвала «отойти в сторону». Кроме того, турецкие власти объявили, что более не намерены сдерживать потоки беженцев из Сирии, которых, по их данным, в стране не менее 3,7 млн.

В тот же день к границе с Грецией двинулись несколько тысяч мигрантов.