Прямой эфир
Сюжет:

Главы МИДов стран ЕС проведут экстренную встречу из-за ситуации в Идлибе

0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы МИДов стран ЕС проведут 6 марта в Загребе экстренную встречу из-за ситуации в сирийском Идлибе и позиции Турции. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Решают обобща: РФ и Турция попытаются урегулировать ситуацию в Идлибе
«Непростая встреча» Владимира Путина и Реджепа Эрдогана запланирована на эту неделю

Местом сбора выбран Загреб, так как в настоящее время Хорватия председательствует в Совете Европы.

«Я созвал экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам, чтобы обсудить Сирию и Турцию с министрами иностранных дел», — цитирует Борреля ТАСС.

В этот же день на турецко-греческую границу с визитом отправятся председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы оценить ситуацию и помочь греческим властям с мигрантами, отметил председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

Ситуация в Идлибе обострилась в результате столкновений сирийских и турецких сил. В ночь на 29 февраля военные Турции попали под авиаудар в Идлибе. Погибли более 30 человек. Минобороны России отметило, что военных в данном районе вообще не должно было быть, но они оказались среди боевиков, против которых проводили операцию ВВС Сирии.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на инцидент. По Сирии были нанесены массированные удары, Россию Анкара призвала «отойти в сторону». Кроме того, турецкие власти объявили, что более не намерены сдерживать потоки беженцев из Сирии, которых, по их данным, в стране не менее 3,7 млн.

В тот же день к границе с Грецией двинулись несколько тысяч мигрантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российская военная полиция введена в город Саракиб в Идлибе
Глава ЕК заявила о предоставлении помощи Греции из-за миграционного кризиса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020