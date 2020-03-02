Российская военная полиция введена в город Саракиб в Идлибе

Военная полиция России введена в Саракиб в сирийской провинции Идлиб, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение транспорта и мирных граждан по трассам М-4 — М-5. Об этом в понедельник, 2 марта, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М-4 — М-5, с 17:00 2 марта 2020 года в город Саракиб введены подразделения российской военной полиции», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в этот день независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии призвала мировое сообщество и стороны конфликта расследовать инциденты гибели мирного населения и разрушения гражданских объектов. Также комиссия призвала мировое сообщество при проведении операций в Сирии соблюдать меры предосторожности для минимизации ущерба гражданскому населению.

В Идлибе проходят столкновения сирийской армии с вооруженной оппозицией, протурецкими силами и террористами. В конце января произошло обострение ситуации из-за того, что сирийская армия смогла занять почти половину идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции.

Продвижение правительственных сил привело к тому, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Москва, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров с Анкарой, однако стороны пока не пришли к соглашению. Следующие переговоры российского и турецкого президентов запланированы на 5 марта.

28 февраля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта, добавив, что организация готовит гуманитарную миссию, которую планирует направить на северо-запад Сирии для получения «более четкой картины происходящего».