ООН назвала ситуацию в Идлибе одной из сложнейших в истории конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал в пятницу, 28 февраля, происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

«В контакте со всеми вовлеченными сторонами я выступил с простым посылом: отказаться от дальнейшей эскалации», — приводит ТАСС слова генсека ООН, отмечая, что он не уточнил, с кем именно общался.

Гутерриш также заявил, что ООН готовит гуманитарную миссию, которую планирует направить на северо-запад Сирии для получения «более четкой картины происходящего», отмечает «РИА Новости».

Сейчас в Идлибе нет сотрудников этой международной организации.

«Генеральный секретарь вновь призвал к немедленному прекращению огня и выразил особую обеспокоенность тем, что в результате эскалации боевых действий пострадает мирное население», — приводит сайт ООН слова из заявления, с которым от имени главы организации выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик в пятницу.

Гутерриш добавил, что сирийский конфликт не может быть разрешен военным путем. Единственным выходом, по его словам, является политический процесс под эгидой ООН.

Ранее, 21 февраля, генсек привал срочно прекратить военные действия и гуманитарную катастрофу в Идлибе.

Очередные переговоры Москвы и Анкары по ситуации в Идлибской зоне деэскалации провалились 26 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия не сдаст позиции у наблюдательных пунктов в этом регионе, и потребовал от сирийских войск отступить за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. Он отметил, что в этом районе турецкая армия оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

Представители Минобороны России заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая террористов в Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

28 февраля президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой ситуацию в Идлибе. Стороны договорились встретиться для обсуждения ситуации в ближайшее время. Президенты отметили приоритетность борьбы с международным терроризмом в этой арабской стране.

В этот же день турецкий лидер переговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом, подтвердив намерения вытеснить сирийскую армию за пределы Идлиба.