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Эрдоган заявил о готовности вытеснить сирийские войска в Идлибе

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Фото: REUTERS/SANA
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом подтвердил решимость вытеснить армию Сирии за пределы Идлибской зоны. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили в администрации турецкого лидера.

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«В ходе встречи были рассмотрены прежде всего недавние события в Идлибе, а также двусторонние и региональные вопросы. Наш президент напомнил, что виновники подлого нападения на наших героев получили необходимый ответный удар, и подтвердил решимость Турции очистить территорию, обозначенную сочинским меморандумом по Идлибу, от сил (сирийского. — Ред.) режима», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Также подчеркивается, что главы государств согласились с необходимостью предпринять дополнительные шаги в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить «гуманитарную драму» в Идлибе.

Обстановка в регионе обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэаскалации провалились. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, представители Минобороны РФ заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

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