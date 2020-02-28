Глава МИД Британии пригрозил Сирии новыми санкциями из-за Идлиба

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил действия сирийской армии в Идлибе и пригрозил усилением санкций в отношении Сирии. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 28 февраля, заявлении главы британского МИДа.

«Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или моралью. Опираясь на новые санкции, объявленные ранее в этом месяце, мы будем работать с нашими международными партнерами над тем, чтобы еще больше закрутить гайки, пока эти преступления не прекратятся», — подчеркнул Рааб.

Обстановка в регионе обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

26 февраля провалились очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, представители Минобороны РФ заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

Ранее в феврале Великобритания ввела новые санкции против Сирии и внесла в санкционный список восемь бизнесменов и две компании из САР. Причиной тому называется пособничество попавших под санкции физических и юрлиц «деструктивному сирийскому режиму».