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Эрдоган и Путин договорились о встрече для обсуждения Идлиба

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, сообщил 28 февраля агентству Anadolou глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, лидеры стран должны встретиться «лицом к лицу как можно скорее».

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В ходе разговора стороны также выразили обеспокоенность ростом военного напряжения в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли многие люди, среди которых турецкие военные.

Лидеры также подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для деэскалации конфликта и договорились проработать вопрос встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Разногласия между турецкой и российской стороной по Идлибской зоне демилитаризации возникли в начале февраля. Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с 12 января, однако боевики продолжили военные действия.

26 февраля Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

22 октября 2019 года по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии и борьбе с терроризмом в этой арабской стране. Патрулирование должно было осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Несмотря на соглашение, ситуация в регионе обострилась, после того как российские и турецкие военные в начале 2020 года предприняли попытку ввести режим перемирия, но боевики лишь усилили атаки.

В Сирии существуют четыре зоны деэскалации военного конфликта, закрепленные меморандумом о прекращении боевых действий в этой стране. Одна из них находится в Идлибе.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

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