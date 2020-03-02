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Эрдоган посетит Россию 5 марта для переговоров с Путиным по Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта для обсуждения идлибского кризиса с российским лидером Владимиром Путиным, говорится в сообщении администрации турецкого руководителя, которое приводит «РИА Новости» в понедельник, 2 марта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу непростой. По его мнению, в первую очередь необходимо «сопоставить точки зрения» на то, как выполняются сочинские договоренности.

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29 февраля Эрдоган заявил, что попросил Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Перед этим лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

Ранее, 28 февраля, Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в Москве 5 или 6 марта.

21 февраля турецкий лидер назвал происходящее в идлибской зоне деэскалации войной, отметив, что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

12 февраля Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаках на мирных сирийцев. Россия опровергала эту информацию, утверждая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не нападает на гражданское население страны.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение правительственных сил привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров, однако стороны пока не пришли к соглашению.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

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