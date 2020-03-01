СМИ сообщили о переговорах Чавушоглу и Лаврова

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров 1 марта провели телефонные переговоры в преддверии встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом в воскресенье сообщило ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

«Наш министр провел переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Обсуждались (различные) темы в преддверии встречи лидеров (двух стран)», — рассказали агентству.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Перед этим лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, которая обострилась в конце января.

Ранее, 28 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в Москве 5 или 6 марта.

21 февраля турецкий лидер назвал происходящее в идлибской зоне деэскалации войной, отметив, что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам политика, в ходе переговоров с Меркель и Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием президента России Владимира Путина.

Ранее, 12 февраля, Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаках на мирных сирийцев. Россия опровергала эту информацию, утверждая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не нападает на гражданское население страны.

Разногласия между российской и турецкой сторонами возникли после того, как военные обеих стран попытались в январе в очередной раз ввести режим тишины, согласно меморандуму о совместном патрулировании на севере Сирии от 22 октября 2019 года. Однако боевики только усилили атаки.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.