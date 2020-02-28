Прямой эфир
Сюжет:

Песков назвал дату возможной встречи Путина и Эрдогана

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 28 февраля.

Рубикон пройден: чем обернется для отношений РФ и Турции обострение в Идлибе
Москва призывает Анкару отказаться от военного возмездия

«Действительно, сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее в этот же день в администрации президента Турции сообщили, что Путин и Эрдоган провели в пятницу телефонную беседу, в ходе которой договорились «как можно скорее» встретиться, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе.

Накануне в Кремле опровергли сообщения Эрдогана, который заявил 25 февраля, что собирается встретиться со своим российским коллегой 5 марта в Стамбуле.

21 февраля турецкий лидер назвал происходящее в Идлибской зоне деэскалации войной, отметив, что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам политика, в ходе переговоров с Меркель и Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием президента России Владимира Путина.

Ранее, 12 февраля, Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаках на мирных сирийцев. Россия опровергала эту информацию, утверждая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не нападает на гражданское население страны.

Разногласия между российской и турецкой сторонами возникли после того, как военные обеих стран попытались в январе в очередной раз ввести режим тишины, согласно меморандуму о совместном патрулировании на севере Сирии от 22 октября 2019 года. Однако боевики только усилили атаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган и Путин договорились о встрече для обсуждения Идлиба
Песков опроверг сообщения о встрече Путина и Эрдогана 5 марта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020