Эрдоган рассказал о просьбе к Путину о невмешательстве в ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщила газета Daily Sabah.

«Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецкие войска в покое для борьбы с режимом», — сказал Эрдоган в ходе выступления перед депутатами правящей Партии справедливости и развития на встрече в Стамбуле. По его словам, просьбу он передал российскому коллеге в ходе телефонного разговора, который прошел в четверг.

Эрдоган также заявил, что Турция отрыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — цитирует его «РИА Новости». Турецкий лидер добавил, что Евросоюз должен сдержать свое слово.

Он отметил, что уже 18 тыс. беженцев прошли, а в субботу это число может составить 25–30 тыс.

Ранее, в субботу, МИД РФ сообщил о нацеленности Москвы и Анкары на снижение напряженности «на земле» при борьбе с боевиками.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. Число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

В середине марта 2016 года лидеры государств и правительств стран – членов ЕС согласовали с Анкарой совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В частности, в нем предусмотрена финансовая помощь Турции на прием беженцев, возвращение в страну всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием легальных мигрантов-сирийцев Евросоюзом из Турции по принципу «один за одного».