Прямой эфир

Покинувшие Идлиб мирные жители рассказали о бесчинствах боевиков

0
Фото: Global Look Press/AHMAD ZAKOUR/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданские лица, выходящие из Идлибской зоны деэскалации на подконтрольную правительству Сирии территорию, рассказали о бесчинствах террористов.

По словам одного из беженцев, боевики отбирают деньги и дома у местных жителей, а тех, кто пытается возразить сажают в «тюрьму».

Как рассказал другой мужчина, террористы относятся к жителям «как к животным». Он выразил надежду, что армия скоро вернет эти земли под контроль правительства Сирии.

«Там жить невозможно, каждый день убивают людей. Спасибо русским, что помогли нам уехать», — сказал другой сириец.

Покинуть подконтрольные боевикам населенные пункты Идлибской зоны деэскалации через гуманитарный коридор в провинции Алеппо смогли несколько десятков человек. Среди беженцев — только мужчины. С собой у них почти ничего нет, кроме легких вещей и документов. Вывезти имущество террористы не разрешили.

Обстановка в регионе обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэаскалации провалились. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп сообщил об отсутствии просьб Турции о помощи у НАТО из-за Идлиба
ООН назвала ситуацию в Идлибе одной из сложнейших в истории конфликта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020