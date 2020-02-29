Покинувшие Идлиб мирные жители рассказали о бесчинствах боевиков

Гражданские лица, выходящие из Идлибской зоны деэскалации на подконтрольную правительству Сирии территорию, рассказали о бесчинствах террористов.

По словам одного из беженцев, боевики отбирают деньги и дома у местных жителей, а тех, кто пытается возразить сажают в «тюрьму».

Как рассказал другой мужчина, террористы относятся к жителям «как к животным». Он выразил надежду, что армия скоро вернет эти земли под контроль правительства Сирии.

«Там жить невозможно, каждый день убивают людей. Спасибо русским, что помогли нам уехать», — сказал другой сириец.

Покинуть подконтрольные боевикам населенные пункты Идлибской зоны деэскалации через гуманитарный коридор в провинции Алеппо смогли несколько десятков человек. Среди беженцев — только мужчины. С собой у них почти ничего нет, кроме легких вещей и документов. Вывезти имущество террористы не разрешили.

Обстановка в регионе обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэаскалации провалились. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.