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Госдеп сообщил об отсутствии просьб Турции о помощи у НАТО из-за Идлиба

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Руководство Турции не обращалось к НАТО за помощью в связи с ситуацией в сирийском Идлибе, хотя на основании устава организации могло это сделать, заявили в Госдепартаменте США. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Также представитель внешнеполитического ведомства рассказал, что американские власти еще не приняли решения об отправке военного контингента в сирийский Идлиб.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал в пятницу, 28 февраля, происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

Он также заявил, что ООН готовит гуманитарную миссию, которую планирует направить на северо-запад Сирии для получения «более четкой картины происходящего».

28 февраля президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Идлибе. Стороны договорились встретиться для дальнейшего обсуждения этого вопроса в ближайшее время. Президенты отметили приоритетность борьбы с международным терроризмом в Сирии.

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