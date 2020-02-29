РФ и Турция подтвердили нацеленность на снижение напряженности в САР

Россия и Турция на очередной консультации по Сирии, проходящей в Анкаре, подтвердили нацеленность стран на снижение напряженности «на земле» при борьбе с террористами. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 29 февраля, сообщении на официальном сайте МИД РФ.

«С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности «на земле» при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся», — отмечается в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в ходе консультации было предложено рассмотрение конкретных шагов для достижения стабилизации в сирийском Идлибе.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Идлибе. Стороны договорились встретиться для дальнейшего обсуждения этого вопроса в ближайшее время. Президенты отметили приоритетность борьбы с международным терроризмом в Сирии.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации провалились.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска Сирии за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.