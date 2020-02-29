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США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии». Об этом дипломат заявила в ходе заседания Совбеза Организации Объединенных Наций по ситуации в сирийском Идлибе.

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Провести экстренное заседание СБ ООН в связи с эскалацией ситуации в Идлибе, в результате чего погибли 33 турецких военных, запросила накануне Великобритания, сообщило 29 февраля агентство Reuters.

По словам Крафт, Белый дом поддерживает Турцию «в том, что касается ответа на необоснованное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат».

Со своей стороны российский постпред при ООН Василий Небензя указал, что инцидент с турецкими военнослужащими произошел за пределами наблюдательного поста. Как он добавил, Сирия имеет право «подавлять» террористов по резолюции Совбеза ООН.

Ранее в субботу гражданские лица, выходящие из Идлибской зоны деэскалации на подконтрольную правительству Сирии территорию, рассказали о бесчинствах террористов. С их слов, боевики отбирают деньги и дома у местных жителей, а тех, кто пытается возразить сажают в «тюрьму».

Сирийские силы обстреляли 27 февраля в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек, уточняет «Газета.ру». По данным Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли населенный пункт Бехун с террористами, в окрестностях которого находились военные Турции. Однако их в этом районе быть не должно, отметили в ведомстве.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска Сирии за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэаскалации провалились.

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