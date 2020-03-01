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СМИ сообщили о сбитых турецкими военными самолетах в районе Идлиба

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Фото: commons.wikimedia.org
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Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило государственное сирийское агентство Sana.

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«Силы турецкого режима сбили два самолета сирийской правительственной армии в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, пилоты успели катапультироваться, сейчас их жизни ничто не угрожает.

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее 1 марта источники «Известий» сообщили о сбитом в небе над Идлибом турецком беспилотнике. При этом агентство ТАСС со ссылкой на местные издания сообщало, что был сбит самолет, принадлежащий сирийской армии.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Перед этим лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, которая обострилась в конце января.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

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