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Турецкий беспилотник сбили в небе над Идлибом

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Фото: commons.wikimedia.org
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Турецкий беспилотный летательный аппарат был сбит в небе над Идлибом. Предположительно речь идет об изделии семейства Anka, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, в момент удара БПЛА работал по позициям сирийских правительственных войск.

«За последние сутки сирийские ВВС потерь не имели. Но повреждения получил один Су-22», — сообщил источник.

При этом ТАСС со ссылкой на местные информационные агенства сообщает о том, что был сбит самолет, принадлежащий сирийской армии. Других подробностей не сообщается.

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Ранее, 29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась в конце января.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

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