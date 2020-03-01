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Минобороны опровергло сообщения о сбитом российском Су-24 в Идлибе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Информация о том, что сирийские боевики сбили российский бомбардировщик Су-24, ошибочна. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявили в Минобороны России.

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«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК (противоракетный зенитный комплекс. — Ред.) самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб — фейк», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме.

Ранее в этот день протурецкие боевики Сирийской свободной армии (ССА) заявили, что над Идлибом был сбит бомбардировщик Су-24 правительственных войск. Видео с предполагаемым сбитым самолетом появилось в Twitter.

1 марта сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом. Отмечается, что это связано с действиями турецкой армии в провинции, которые демонстрируют отказ Анкары от всех предыдущих соглашений, включая соглашения, достигнутые в Сочи.

Также подчеркивалось, что любая цель в воздухе будет считаться вражеской и сбиваться.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска Сирии за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

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