Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова турецкого лидера о просьбе к Путину не вмешиваться в турецко-сирийский конфликт, заявил, что самое главное, это не слова Эрдогана, а то, что на это ответил российский президент.

«Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию «один на один» с Турцией. Но не сказал, что ему ответил Путин. А вот это — самое важное», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле, отметил, что турецкие военнослужащие пришли на территорию Сирии «не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа», а потому они будут там находиться, «пока народ не предложит нам уйти».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели в пятницу, 28 февраля, телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска Сирии за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэаскалации провалились.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.