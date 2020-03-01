Эрдоган призвал Макрона к реальной поддержке со стороны НАТО в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора руководитель Турции призвал своего французского коллегу поддержать со стороны НАТО действия Анкары в Идлибе не только на уровне риторики, говорится в сообщении администрации Эрдогана, которое приводит «РИА Новости».

«В ходе телефонных переговоров были рассмотрены сирийский кризис, проблема беженцев, отношения между Турцией и Францией и региональные вопросы. Президент Эрдоган выразил мнение, что сирийский режим заплатил высокую цену за мерзкое нападение на наших военных в Идлибе. Он выразил желание четко и конкретно видеть солидарность НАТО не только в риторике, но и на уровне действий», — говорится в сообщении.

В администрации турецкого президента также подчеркнули, что «ЕС должны соблюдать свои обязательства в отношении беженцев и поддерживать Турцию справедливым разделением ответственности».

Ранее президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обменялись мнениями по сирийской проблематике с учетом резкого обострения напряженности в Идлибе. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе французской стороны.

Ранее 29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. Число погибших в Сирии турецких военных составило 36 человек.