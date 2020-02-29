Путин обсудил с Макроном ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обменялись мнениями по сирийской проблематике с учетом резкого обострения напряженности в Идлибе. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе французской стороны.

«Путин проинформировал президента Франции о принимаемых мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии. Затронуты также вопросы, касающиеся гуманитарной ситуации в этом районе», — говорится в сообщении.

В ходе разговора президент России отметил, что все актуальные аспекты сирийского урегулирования необходимо предметно обсудить в Москве в ходе планирующейся в ближайшие дни российско-турецкой встречи на высшем уровне.

Ранее 29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. Число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.