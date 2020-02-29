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Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Президент России Владимир Путин 1 марта посетит Псковскую область. Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.

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Об этом в субботу, 29 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Других подробностей не сообщается.

26 февраля в Москве прошли первые из серии памятных мероприятий, посвященных 20-летию со дня подвига 6-й роты десантников. Завершатся они 1 марта на территории десантно-штурмового полка гвардейского соединения ВДВ в населенном пункте Череха Псковской области.

20 лет назад в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступила в схватку с боевиками. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов сдержали нападение выходящей из окружения группировки террористов общей численностью до 2,5 тыс. человек. Погибли 84 военнослужащих российской армии.

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