Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Президент России Владимир Путин 1 марта посетит Псковскую область. Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.

Об этом в субботу, 29 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Других подробностей не сообщается.

26 февраля в Москве прошли первые из серии памятных мероприятий, посвященных 20-летию со дня подвига 6-й роты десантников. Завершатся они 1 марта на территории десантно-штурмового полка гвардейского соединения ВДВ в населенном пункте Череха Псковской области.

20 лет назад в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступила в схватку с боевиками. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов сдержали нападение выходящей из окружения группировки террористов общей численностью до 2,5 тыс. человек. Погибли 84 военнослужащих российской армии.