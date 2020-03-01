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Турецкая оппозиция назвала войну с Сирией капканом для страны

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Ловушкой для Анкары и президента Реджепа Тайипа Эрдогана назвали начало войны Турции с Сирией в турецкой оппозиционной партии Vatan («Родина»), говорится в решении ЦИК партии.

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«Напряженность в отношениях между Турцией и Сирией вызывает опасения. Мы предупреждаем — Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией», — цитирует заявление «РИА Новости».

Серьезную угрозу война представляет не только для Турции, но и для ее соседей Сирии, Ирака, Ирана, а также России, считают в Vatan. Результатом втягивания Турции в войну может стать потеря поддержки правительства Эрдогана в своей внутренней и внешней политике.

«Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая», — говорится в решении ЦИК партии.

Vatan призвал турецкие власти сотрудничать с Россией и Ираном для урегулирования кризиса в Идлибе, опираясь на сочинские соглашения и астанинский процесс.

Ранее 29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска Сирии за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

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