В Идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано 39 обстрелов

Российские военные зафиксировали 39 обстрелов со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации в Сирии за прошедшие сутки. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев в субботу, 29 февраля.

По его словам, боевики обстреляли город Хмеймим, в котором располагается российская авиабаза, а также 10 населенных пунктов провинции Латакия, шесть — в провинции Алеппо, три — в провинции Идлиб и один в провинции Хама, пишет «Интерфакс».

Журавлев отметил, что ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и начать мирное урегулирование ситуации в подконтрольных им регионах.

Ранее 29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. Число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.