Эрдоган заявил об ударах Турции по сирийским заводам химического оружия

Вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским заводам по производству химического оружия. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с депутатами правящей партии.

«В ходе нанесения ударов были уничтожены авиационные взлетно-посадочные полосы, где находятся объекты по производству химического оружия», — приводит слова турецкого лидера телеканал NTV. По словам Эрдогана, взорваны семь складов с химическими веществами.

Как отметил президент Турции, Анкара не хотела подобного развития событий, но Дамаск вынудил ее пойти на это.

Ранее, в субботу, Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. По его словам, просьбу он передал российскому коллеге в ходе телефонного разговора в четверг.

27 февраля между сирийскими войсками и боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с террористами под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.