Песков назвал непростыми предстоящие переговоры Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростой предстоящую встречу главы государства Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 1 марта он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно», — сказал Песков.

По его мнению, на встрече в первую очередь необходимо «сопоставить точки зрения» на то, как выполняются сочинские договоренности. Он выразил надежду, что встреча пройдет в Москве 5 или 6 марта. В настоящий момент она находится в стадии подготовки.

Ранее в этот же день Министерство иностранных дел России сообщило о телефонных переговорах между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

29 февраля Эрдоган заявил, что попросил Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Перед этим лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, которая обострилась в конце января.

Ранее, 28 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в Москве 5 или 6 марта.

21 февраля турецкий лидер назвал происходящее в идлибской зоне деэскалации войной, отметив, что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам политика, в ходе переговоров с Меркель и Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием президента России Владимира Путина.

Ранее, 12 февраля, Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаках на мирных сирийцев. Россия опровергала эту информацию, утверждая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не нападает на гражданское население страны.

Разногласия между российской и турецкой сторонами возникли после того, как военные обеих стран попытались в январе в очередной раз ввести режим тишины, согласно меморандуму о совместном патрулировании на севере Сирии от 22 октября 2019 года. Однако боевики только усилили атаки.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.