Прямой эфир

В МИД России сообщили о переговорах Лаврова и Чавушоглу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве иностранных дел России сообщили о телефонном разговоре главы ведомства Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлюта Чавушоглу.

Рубикон пройден: чем обернется для отношений РФ и Турции обострение в Идлибе
Москва призывает Анкару отказаться от военного возмездия

«Стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства «Спутник» в Анкаре и обеспечения их безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном 1 марта на сайте ведомства.

Также стороны высказались в пользу принятия мер по созданию атмосферы, способствующей результативности диалога в вопросе сирийского урегулирования и иных тем повестки двухсторонних отношений между странами.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на источники в МИД Турции сообщили о телефонных переговорах между Лавровым и Чавушоглу.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Перед этим лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, которая обострилась в конце января.

Ранее 28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в Москве 5 или 6 марта.

21 февраля турецкий лидер назвал происходящее в идлибской зоне деэскалации войной, отметив, что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам политика, в ходе переговоров с Меркель и Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием президента России Владимира Путина.

Ранее 12 февраля Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаках на мирных сирийцев. Россия опровергала эту информацию, утверждая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не нападает на гражданское население страны.

Разногласия между российской и турецкой сторонами возникли после того, как военные обеих стран попытались в январе в очередной раз ввести режим тишины, согласно меморандуму о совместном патрулировании на севере Сирии от 22 октября 2019 года. Однако боевики только усилили атаки.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
Главы МИД России и Турции обсудили урегулирование конфликта в Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020