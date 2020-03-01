В МИД России сообщили о переговорах Лаврова и Чавушоглу

В Министерстве иностранных дел России сообщили о телефонном разговоре главы ведомства Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлюта Чавушоглу.

«Стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства «Спутник» в Анкаре и обеспечения их безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном 1 марта на сайте ведомства.

Также стороны высказались в пользу принятия мер по созданию атмосферы, способствующей результативности диалога в вопросе сирийского урегулирования и иных тем повестки двухсторонних отношений между странами.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на источники в МИД Турции сообщили о телефонных переговорах между Лавровым и Чавушоглу.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Перед этим лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, которая обострилась в конце января.

Ранее 28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в Москве 5 или 6 марта.

21 февраля турецкий лидер назвал происходящее в идлибской зоне деэскалации войной, отметив, что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам политика, в ходе переговоров с Меркель и Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием президента России Владимира Путина.

Ранее 12 февраля Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаках на мирных сирийцев. Россия опровергала эту информацию, утверждая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не нападает на гражданское население страны.

Разногласия между российской и турецкой сторонами возникли после того, как военные обеих стран попытались в январе в очередной раз ввести режим тишины, согласно меморандуму о совместном патрулировании на севере Сирии от 22 октября 2019 года. Однако боевики только усилили атаки.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.