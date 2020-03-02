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ЕС выразил надежду на участие ООН в урегулировании кризиса в Идлибе

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Евросоюзе надеются на участие ООН в урегулировании кризиса в сирийском Идлибе, заявил в понедельник, 2 марта, представитель Европейской комиссии на брифинге в Брюсселе.

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«ООН должна урегулировать кризисы такого масштаба <…> Мы также рассчитываем, что после встречи глав МИД ЕС в Брюсселе Евросоюз сможет содействовать разрешению кризиса в Идлибе», — приводит его слова «РИА Новости».

Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал собрать на текущей неделе Совет по иностранным делам ЕС по ситуации в Сирии, отмечает Financial Times.

28 февраля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта, добавив, что организация готовит гуманитарную миссию, которую планирует направить на северо-запад Сирии для получения «более четкой картины происходящего».

В Идлибе проходят столкновения сирийской армии с вооруженной оппозицией и протурецкими силами. В конце января произошло обострение ситуации из-за того, что сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции.

Продвижение правительственных сил привело к тому, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Россия, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров с Анкарой, однако стороны пока не пришли к соглашению. Следующие переговоры российского и турецкого президентов запланированы на 5 марта.

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